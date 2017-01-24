Сельсоветы Кузнецкого района призвали обнародовать данные о качестве воды ЖКХ

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Прокурор внес 13 представлений главам администраций сельсоветов Кузнецкого района Пензенской области, на сайтах которых в 2016 году не размещалась информация о качестве питьевой воды.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год публиковать в СМИ и на официальном сайте муниципального образования такие данные, а также планы по приведению качества воды в соответствие с требованиями и сведения о результатах проведенной работы.

«Представления находятся на рассмотрении», — отметила собеседница агентства.