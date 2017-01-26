В Пензе в связи с ЧП на ТЭЦ без горячей воды остались 68 домов, 4 детсада и две школы ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. 68 жилых домов, четыре детских сада и две школы попали в зону отключения горячего водоснабжения в связи с приостановкой работы одного энергоблока на ТЭЦ-1 в Пензе, где ранее произошло обрушение кровли. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«В настоящее время отключено ГВС по микрорайону Шуист на 8 центральных тепловых пунктах», — сказали в городской администрации.

В мэрии добавили, что на время переключения с одного генератора на другой в микрорайоне снижены параметры по отоплению.

«В связи с отключением генератора и резким падением тепла произошел порыв на теплотрассе трубы диаметром 700 мм. В результате этого нарушены гидравлические параметры по первому тепловому району. Возможно снижение температуры теплоносителя в следующих микрорайонах: Шуист, центр города, улица 8 Марта, Север, Заводской район», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии подчеркнули, что данная ситуация находится на контроле и.о. главы администрации города Сергея Волкова и начальника управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексея Михайлова.