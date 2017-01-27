«Т Плюс» устранила значительную часть повреждений на магистральных сетях в Пензе ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Сотрудники компании «Т Плюс» устранили три произошедших накануне повреждения на магистральных теплосетях в Пензе к 7.00 пятницы, 27 января.

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«За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли два новых повреждения на магистральных трубопроводах. Ремонтные работы по их устранению продолжаются ускоренными темпами в связи с низкими температурами в городе (-19ºС). В них задействованы девять специализированных бригад, обеспеченных техникой и материалами. Ожидается приезд аварийной бригады из Саранска. Температура теплоносителя, отпускаемого с коллекторов пензенской ТЭЦ-1, составляет 92ºС», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе организации.

В компании добавили, что президент Группы «Т Плюс» Андрей Вагнер и технический директор Василий Белый руководят восстановительными работами на пензенской ТЭЦ-1, в которых участвуют представители МЧС и аварийных служб.

«Для надежного тепло- и электроснабжения потребителей Пензы запущено резервное генерирующее оборудование ТЭЦ-1 — турбогенератор №4 и котел №8. Турбогенератор №5 в цехе, где произошло обрушение кровли, остановлен. На станцию в 7.00 доставлена из Самары легкосборная конструкция кровли», — пояснили в пресс-службе.

В «Т Плюс» напомнили, что в минувший четверг, 26 января, произошло два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм в Заводском районе Пензы.

«Компания оперативно уведомила о проведении ремонтных работ организации ЖКХ и администрацию района. В этот период теплоснабжение потребителей осуществляется по затухающей схеме. Экспертам предстоит установить, связаны ли прорывы с аварией на пензенской ТЭЦ-1», — отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что, по предварительным данным, происшествие на ТЭЦ-1 связано с испытанием оборудования после ремонта.

«26 января 2017 года на пензенской ТЭЦ-1 в турбинном отделении котлотурбинного цеха Филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» проводились работы по устранению дефектов на техническом оборудовании. В 13.05 при скачке давления часть оборудования выбросило на кровлю здания главного корпуса. В итоге обрушилась кровля площадью примерно 500 кв. метров. Информация о том, что причиной обрушения послужил взрыв, не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.