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Пензенский губернатор готов при необходимости ввести режим ЧС

12:34 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что готов при необходимости подписать распоряжение о введении в Пензе режима чрезвычайной ситуации в связи с массовым отключением отопления.

Пензенский губернатор готов при необходимости ввести режим ЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если есть необходимость, подпишу с 14.00», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 27 января.

Глава региона пояснил, что режим ЧС позволит, в частности, закупать необходимые материалы для проведения ремонтных работ без проведения торгов.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что торговые сети пойдут навстречу и предоставят необходимые материалы на условиях постоплаты.

«У меня больших претензий по работе нет, но мы не должны расслабляться», — подчеркнул губернатор, призвав участников совещания максимально мобилизовать все силы для восстановления теплоснабжения жилых домов и социально важных объектов.
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