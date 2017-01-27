13:15:36 Пятница, 27 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Завершить ремонт на теплосетях в Пензе намечено к 15.00

12:51 | 27.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Завершить ремонтные работы на теплосетях в Пензе намечено к 15.00 пятницы, 27 января. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе совещания в правительстве региона.

Завершить ремонт на теплосетях в Пензе намечено к 15.00

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, на 11.00 не отапливались 225 жилых домов, в зоне ограничения подачи тепла оказались 13 детсадов и пять школ.

«В настоящее время детские сады все работают. Некоторые из них действуют в ограниченном режиме», — уточнил мэр.

Виктор Кувайцев отметил, что постепенно ситуация выправляется, в частности, теплоноситель поступил в гимназию №44.

Вместе с тем глава администрации города обратил внимание на то, что в некоторых микрорайонах обстановка непростая.

«Из всех отключенных домов выявилась тенденция замораживания труб: […] микрорайон Север — порядка 20 домов, где работы ведутся, и верх улицы Московской», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
Две семьи выразили желание разместиться в пункте временного пребывания в Пензе В Пензе подросткам разъяснят азы 3D-моделирования, дизайна, маркетинга и PR
Пензенский губернатор готов при необходимости ввести режим ЧС Временную кровлю возведут на ТЭЦ-1 в Пензе в течение дня
В Никольске задержан подозреваемый в убийстве молодого человека «Т Плюс» устранила значительную часть повреждений на магистральных сетях в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама