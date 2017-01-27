Завершить ремонт на теплосетях в Пензе намечено к 15.00
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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Завершить ремонтные работы на теплосетях в Пензе намечено к 15.00 пятницы, 27 января. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе совещания в правительстве региона.
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По его словам, на 11.00 не отапливались 225 жилых домов, в зоне ограничения подачи тепла оказались 13 детсадов и пять школ.
«В настоящее время детские сады все работают. Некоторые из них действуют в ограниченном режиме», — уточнил мэр.
Виктор Кувайцев отметил, что постепенно ситуация выправляется, в частности, теплоноситель поступил в гимназию №44.
Вместе с тем глава администрации города обратил внимание на то, что в некоторых микрорайонах обстановка непростая.
«Из всех отключенных домов выявилась тенденция замораживания труб: […] микрорайон Север — порядка 20 домов, где работы ведутся, и верх улицы Московской», — сказал он.