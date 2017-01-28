Замерзшие трубы в микрорайоне Север решено заменить ЖКХ

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Часть труб в микрорайоне Север Пензы, где без отопления остается 14 домов, решено заменить.

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«Работать с открытым огнем, чтобы отогреть замороженные участки невозможно, так как дома и постройки стоят очень близко. Поэтому принято решение производить замену этих участков. После подачи тепла будут идти работы по изоляции», — сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе выезда на место в субботу, 28 января.

По его словам, в жилых помещениях поврежденные трубы и радиаторы также будут заменены.

«Вы не останетесь со своими проблемами один на один. Все необходимые материалы у нас есть», — сказал он, обращаясь к жителям домов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, жильцы неотапливаемых домов отказываются переезжать в пункт временного пребывания, ссылаясь на достаточную температуру воздуха в помещениях — в среднем 18–20ºС .

«Одна женщина согласилась уехать в больницу, для нее была вызвана машина скорой помощи», — добавили в администрации Пензы.

В мэрии отметили, что для рабочих, восстанавливающих отопление микрорайона, организованы места для обогрева и горячее питание.