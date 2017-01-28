18:19:56 Суббота, 28 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Замерзшие трубы в микрорайоне Север решено заменить

12:42 | 28.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Часть труб в микрорайоне Север Пензы, где без отопления остается 14 домов, решено заменить.

Замерзшие трубы в микрорайоне Север решено заменить

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работать с открытым огнем, чтобы отогреть замороженные участки невозможно, так как дома и постройки стоят очень близко. Поэтому принято решение производить замену этих участков. После подачи тепла будут идти работы по изоляции», — сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе выезда на место в субботу, 28 января.

По его словам, в жилых помещениях поврежденные трубы и радиаторы также будут заменены.

«Вы не останетесь со своими проблемами один на один. Все необходимые материалы у нас есть», — сказал он, обращаясь к жителям домов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, жильцы неотапливаемых домов отказываются переезжать в пункт временного пребывания, ссылаясь на достаточную температуру воздуха в помещениях — в среднем 18–20ºС .

«Одна женщина согласилась уехать в больницу, для нее была вызвана машина скорой помощи», — добавили в администрации Пензы.

В мэрии отметили, что для рабочих, восстанавливающих отопление микрорайона, организованы места для обогрева и горячее питание. 
Актуальное
Читайте также
Дополнительные горячие линии из-за перебоев в подаче тепла организованы в Пензе Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире
В Пензенской области за год автотранспортом перевезены более 60 млн. пассажиров В библиотеке имени Лермонтова отметят день рождения Пензенской области
В Сердобске не плативший алименты молодой отец отработает 80 часов 18-летний житель Пензы признался в сдаче автомобиля знакомого на металлолом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама