9 домов остаются без тепла в Пензе ЖКХ

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. 9 одноэтажных частных домов с населением 56 человек, 10 из которых дети, остаются без отопления в Пензе по данным на 14.00 субботы, 28 января. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе видеоконференции с центральным региональным центром МЧС России.

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Так, к работе по подаче теплоносителя в жилые дома на улице Нестерова привлечены силы и средства 13 организаций. Всего задействовано 19 бригад, численностью 82 человека, из них на восстановлении внутридомовых сетей теплоснабжения — 6 от обслуживающих и управляющих организаций, а 13 — на восстановлении внутриуличных сетей.

Личный состав муниципальной пожарной части привлечен к работам по отогреву замерзших компенсаторов сети теплоснабжения.

Организован подвоз материально-технических средств в виде 1,4 метра трубы металлической, а также 200 кранов и задвижек. Обеспечено наличие горюче-смазочных материалов для проведения работ по отогреву центральных сетей теплоснабжения.

МУП «Городской центр торговли и услуг» организовало питание бригад, выполняющих работы по подаче теплоносителя.

Работают телефоны горячих линий, по которым социальные службы Пензы принимают звонки. Так, по телефону: +7 (8412) 44-00-03 можно звонить круглосуточно, а по номеру: 54-38-33 — в дневное время, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.