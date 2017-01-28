Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире ЖКХ

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Управление ГО и ЧС Пензы предоставит масляный радиатор жителю квартиры дома №10 на улице Фрунзе до повышения температуры в помещении.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, мужчину несколько дней назад выписали из больницы после воспаления легких.

«Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил квартиру и предложил мужчине на время переехать в один из пунктов обогрева, но он отказался», — добавили в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время аварийно-восстановительные работы практически завершены.

«В некоторых домах и квартирах температура теплоносителя может быть ниже нормы вследствие возникновения проблем на внутридомовых сетях. Все обращения пензенцев фиксируются и передаются соответствующим службам», — отметили в администрации города.