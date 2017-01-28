Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад ЖКХ

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Двенадцать бригад будет работать над восстановлением теплоснабжения в Пензе в ночь на воскресенье, 29 января. Соответствующее решение принято в ходе заседания оперативного штаба.

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Семь из них будут трудиться над восстановлением внутриуличных сетей, пять — внутридомовых.

К работе в ночь также привлекли дополнительную технику: кран, манипулятор и вышку.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, бригады обеспечены всеми необходимыми материалами.

«Работу нельзя останавливать до полного восстановления подачи теплоносителя, — подчеркнул он.

Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин доложил, что в настоящий момент рабочие производят врезку, только после этого будут запускать систему, чтобы избежать ее размораживания, сообщает пресс-служба мэрии.