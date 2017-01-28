23:27:59 Суббота, 28 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад

18:37 | 28.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Двенадцать бригад будет работать над восстановлением теплоснабжения в Пензе в ночь на воскресенье, 29 января. Соответствующее решение принято в ходе заседания оперативного штаба.

Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Семь из них будут трудиться над восстановлением внутриуличных сетей, пять — внутридомовых.

К работе в ночь также привлекли дополнительную технику: кран, манипулятор и вышку.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, бригады обеспечены всеми необходимыми материалами.

«Работу нельзя останавливать до полного восстановления подачи теплоносителя, — подчеркнул он.

Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин доложил, что в настоящий момент рабочие производят врезку, только после этого будут запускать систему, чтобы избежать ее размораживания, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Дополнительные горячие линии организованы в Пензе из-за перебоев в подаче тепла Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире
В Пензенской области за год автотранспортом перевезены более 60 млн. пассажиров В библиотеке имени Лермонтова пензенцы отметят годовщину со дня основания региона
В Сердобске не плативший алименты молодой отец отработает 80 часов 18-летний житель Пензы признался в сдаче автомобиля знакомого на металлолом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама