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В Пензе бригады продолжают работы по пуску тепла в микрорайоне Север

19:35 | 30.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Бригады продолжают работы по пуску тепла в девять домов, расположенных в микрорайоне Север города Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе брифинга, состоявшегося вечером в понедельник, 30 января.

В Пензе бригады продолжают работы по пуску тепла в микрорайоне Север

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас бригады работают на всех домах. Половина из них уже подключена, они с теплом. Есть дома, которые частично подключены», — пояснил глава администрации города.

По словам Виктора Кувайцева, работу, в частности, затрудняло то, что владельцев отдельных квартир все это время не было дома.

«Вчера приехавшие из Нижнего Ломова жильцы, которых не было в течение двух суток, для нас явились дополнительным объемом работ. Сегодня вскрылся еще один дом по улице Сумской — хозяева до сих пор не заявлялись, но мы на нем тем не менее работаем», — сказал мэр.
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