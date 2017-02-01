Банк «Легион» в Пензе затопило: горячая вода льется на улицу Московскую ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Офис банка «Легион» в Пензе, расположенный в двухэтажном здании на улице Московской, затопило в результате коммунальной аварии, которая произошла поздно вечером в среду, 1 февраля.

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Потоки горячей воды выливаются из окутанного клубами пара помещения через открытую дверь на улицу — прямо на тротуар.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места аварии, рядом со входом, откуда доносится шум, похожий на тропический дождь, находятся несколько человек — это представители частного охранного предприятия и работники банка.

Последние по телефонам пытаются дозвониться до сантехников и городской аварийной службы. Однако на протяжении довольно длительного времени добиться желаемого результата им так и не удалось: на помощь оперативно никто не прибыл.

По предварительным данным, авария произошла на втором этаже здания. Помещения там закрыты. По словам некоторых людей, стоящих на улице, вскрывать их без согласия собственников сотрудники полиции в данной ситуации не имеют права.

Кроме офиса банка «Легион», на первом этаже располагаются несколько фирм. Их представители также прибыли к месту аварии. Двери в эти офисы открыты: люди с фонариками и мобильными телефонами периодически заходят туда, чтобы оценить масштаб бедствия.

Таких потоков воды, как в банке «Легион», в этих помещениях не видно, поскольку в них довольно темно из-за отсутствия электричества. Вероятнее всего, эти офисы повреждены частично, и им тоже предстоит косметический ремонт.

Ущерб, причиненный коммунальной аварией, еще только предстоит оценить. ИА «PenzaNews» не располагает информацией о том, было ли имущество застраховано.