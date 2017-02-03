В Пензе ТСЖ заплатит более 400 тыс. рублей за затопленную квартиру ЖКХ

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский облсуд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, которым были удовлетворены требования собственницы трехкомнатной квартиры в доме на проспекте Строителей к ТСЖ «Север-2» о возмещении ущерба, причиненного заливом ее жилища.

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«Коммунальная авария произошла 14 ноября 2015 года. В результате нее оказались залиты две квартиры — истицы и расположенной этажом ниже. Согласно заключению эксперта, стоимость необходимых работ и материалов составила 271 тыс. 680 рублей. Женщина просила взыскать с ТСЖ эту сумму, а также компенсацию морального вреда, штраф и расходы, связанные с рассмотрением дела», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

По ее словам, представитель ответчика посчитал иск необоснованным, пояснив, что авария произошла из-за ненадлежащего содержания санитарно-технического оборудования самой истицей.

«Однако в заключении строительно-технической экспертизы указано, что причиной залива является инфильтрация воды через межэтажное перекрытие из места отсоединения гибкой гофры от канализационной вертикальной трубы вследствие засора стояка между квартирами. Также эксперт не подтвердил, что неправильная прочистка гофры или иная эксплуатация сантехнического оборудования истицей каким-либо образом могла привести к образованию засора и заливу квартир», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что суд вынес решение взыскать с ответчика в пользу истицы ущерб в размере 271 тыс. 680 рублей, компенсацию морального вреда — 6 тыс. рублей, штраф — 138 тыс. 840 рублей, а также иные расходы — более 13 тыс. рублей.

«Решение вступило в законную силу», — добавила Наталья Быченкова.