«Т Плюс» усилит работу с недобросовестными пензенскими потребителями ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Компания «Т Плюс» намерена усилить в Пензенской области работу с недобросовестными потребителями, накопившими свыше 1,3 млрд. рублей долгов за потребленные ресурсы по состоянию на 1 февраля 2017 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе организации, значительная часть долга — примерно 1 млрд. рублей — приходится на МКП «Теплоснабжение города Пензы».

«Недобросовестные потребители тепла областного центра создают серьезную угрозу возникновения коммунальных аварий в осенне-зимний период. В связи с ростом задолженности увеличены объемы претензионно-исковой работы. С начала года юридической службой филиала «Мордовский» был подан 121 иск к потребителям – юридическим лицам на сумму почти 385 млн. рублей. Совместно с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области проведено более 10 рейдов по злостным неплательщикам, для которых в законе предусмотрены такие санкции, как арест имущества и блокирование банковских счетов», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что, не получая денежные средства за поставленный ресурс в полном объеме, предприятие выполняет свои обязательства перед оптовым рынком теплоэнергии и партнерами, обеспечивая энергоснабжение предприятий и жителей Пензенской области.