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В суд подан иск о замене ветхих теплосетей в Октябрьском районе Пензы

17:01 | 06.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы направил в суд исковое заявление с требованием заменить участки тепловых сетей, отработавшие нормативный срок службы, на которых в текущем отопительном сезоне были зафиксированы порывы. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

В суд подан иск о замене ветхих теплосетей в Октябрьском районе Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основной причиной перебоев [с теплом] является значительный износ тепловых сетей — порядка 70–80%. Там требуются работы капитального характера и, конечно же, значительное вливание финансовых средств, на что собственники […] очень неохотно идут», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

При этом протяженность участков, которые необходимо заменить в ближайшее время, Наталья Канцерова не уточнила.

Говоря о возможной приватизации имущественного комплекса МКП «Теплоснабжение города Пензы», прокурор высказала мнение, что это вряд ли решит имеющиеся проблемы.

«Сети МКП «Теплоснабжение» отработали нормативный срок и также требуют значительных финансовых затрат. Поэтому, на наш взгляд, лучшим решением в данной ситуации было бы добиться от собственника увеличения инвестирования в модернизацию», — сказала она.
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