Мэр Пензы проверил состояние внутридворовых территорий ЖКХ

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с главами администраций районов города и руководителями коммунальных служб провел обход внутридворовых территорий утром в субботу, 11 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, в Ленинском районе чиновники посетили улицы Пушкина и Плеханова.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что по-прежнему актуальна проблема очистки парковок от снега. Он поручил райадминистрациям наладить взаимодействие с управляющими компаниями, чтобы они с помощью объявлений оповещали жителей о времени проведения работ.

«Необходимо также обязать управляющие организации своевременно обрабатывать противогололедными материалами внутридворовые дороги», — добавил мэр.

В Железнодорожном районе чиновники оценили уборку улиц Складской, Активной, Ломоносова и Проезжей, где располагается частный сектор. В целом их состояние было признано удовлетворительным.

По завершении выездного совещания в числе прочего МУП «Пензадормост» было поручено сделать акцент на вывозе снега с городских автодорог, сообщает пресс-служба мэрии.