16:50:02 Суббота, 11 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Мэр Пензы проверил состояние внутридворовых территорий

11:32 | 11.02.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с главами администраций районов города и руководителями коммунальных служб провел обход внутридворовых территорий утром в субботу, 11 февраля.

Мэр Пензы проверил состояние внутридворовых территорий

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, в Ленинском районе чиновники посетили улицы Пушкина и Плеханова.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что по-прежнему актуальна проблема очистки парковок от снега. Он поручил райадминистрациям наладить взаимодействие с управляющими компаниями, чтобы они с помощью объявлений оповещали жителей о времени проведения работ.

«Необходимо также обязать управляющие организации своевременно обрабатывать противогололедными материалами внутридворовые дороги», — добавил мэр.

В Железнодорожном районе чиновники оценили уборку улиц Складской, Активной, Ломоносова и Проезжей, где располагается частный сектор. В целом их состояние было признано удовлетворительным.

По завершении выездного совещания в числе прочего МУП «Пензадормост» было поручено сделать акцент на вывозе снега с городских автодорог, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Пензенская картинная галерея запустила серию мероприятий в честь Года экологии Пенсионерка лишилась денег после переписки с незнакомцем в соцсети «Одноклассники»
Мэр предложил продлить время работы уличных фонарей у вокзала Пенза-I Полиция завела дело на директора бессоновской УК, оплатившего штраф из средств компании
По дороге в Бековский район из грузовика украли более 400 кг комбикорма За передачу водителем вознаграждения полицейскому его работодатель заплатит 1 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама