В Пензе предлагается продлить действие мер соцподдержки жителей ветхих домов ЖКХ

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Действие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, предложено продлить в Пензе в 2017 году. Соответствующий проект решения гордумы представил вице-мэр Юрий Ильин в ходе заседания постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике во вторник, 14 февраля.

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По его словам, данная мера распространяется на граждан, которые переселяются по договорам социального найма, собственникам однокомнатных квартир или комнат в коммунальных квартирах, а также владельцам двух- и трехкомнатных квартир, для которых они являются единственным жильем.

«В двух случаях из трех мы предоставляем на безвозмездной основе в рамках мер социальной поддержки до 15 кв. метров жилой площади», — сказал Юрий Ильин.

Он добавил, если речь идет о собственниках однокомнатных квартир или комнат на общей кухне, которые являются единственным жильем, им предоставляется однокомнатная квартира, а разница в стоимости жилья не взимается.

Предполагается, что решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии Пензенской городской думы.