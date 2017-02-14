Уборку и вывоз снега в Пензе продолжат ночью ЖКХ

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Коммунальные службы, которые поддерживали дороги в Пензе в проезжем состоянии в течение дня, будут проводить более основательную уборку улиц в ночное время, когда движение транспорта не столь интенсивное. Об этом директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов сообщил мэру Виктору Кувайцеву во время вечернего объезда города во вторник, 14 февраля.

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«В течение дня проводилась обработка противогололедными материалами и очистка плужными тракторами улиц Карпинского, Володарского, Захарова, Красной, Аустрина, проспектов Строителей и Победы, а также спусков и подъемов, мостов и путепроводов», — отчитался он.

В свою очередь Виктор Кувайцев указал на ряд недочетов. В частности, он сделал замечания по обработке подъемов.

По словам мэра, если легковой и общественный транспорт без проблем поднимается по улице Карпинского, то большегрузные машины на въездах и выездах из города испытывают трудности, сообщает пресс-служба городской администрации.