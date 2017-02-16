Представители власти убеждают жителей дома на Ударной переехать в маневренный фонд ЖКХ

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев, вице-мэр Юрий Ильин, а также руководители двух городских управлений — ЖКХ, по делам ГО и ЧС — Андрей Гришин и Алексей Михайлов лично посетили разрушающийся дом №35 на улице Ударной, чтобы убедить жильцов переехать в маневренный фонд.

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По словам Андрея Гришина, в настоящее время ведется работа с жителями второго подъезда.

«Из 44 жилых помещений, которые там находятся, в 14 только собственники, в шести — родственники собственников, в 10 — вообще никто не проживает, в 14 — находятся те, кто арендует данное жилье. Мы собираем сейчас контактные данные по каждому помещению для того, чтобы в случае необходимости в кратчайшие сроки с ними связаться», — пояснил он.

Начальник управления ЖКХ Пензы добавил, что в маневренном фонде к приему людей готово 18 жилых помещений, еще примерно 50 будет отремонтировано в течение месяца, если на сессии гордумы 22 февраля депутаты утвердят выделение 4 млн. рублей на эти цели.

Комментируя позицию жильцов, привлекающих внимание СМИ, в том числе федеральных, с помощью публикации на портале YouTube резонансных видеоматериалов, в частности, о купающейся в мороз под стекающими с крыши струями воды девушке, Андрей Гришин подчеркнул, что имеющиеся проблемы нужно решать сообща, а вместо этого «мы видим только ролики в Интернете».

«Здесь нужно понимать, что в данном доме 243 комнаты, из них муниципальных — только 10. […] На те предложения, которые выдвигались управляющей компанией, к сожалению, собственники не реагируют, на контакт не идут никаким образом. Муниципалитет сам выделить денежные средства не может, потому что по Жилищному кодексу бремя ответственности лежит на собственнике», — сказал он.

Подойдя к дому, представители власти встретили местного жителя, который общался со знакомым. На вопрос о том, почему приятель не заходит в гости, мужчина пояснил, что боится идти внутрь.

После этого житель дома дома охотно согласился показать представителям мэрии проблемные места.

Так, в одном из подъездов прямо на входе бежала вода. По словам мужчины, перебои с водоснабжением и отоплением в доме наблюдаются постоянно, а также периодически отключают свет. Кроме того, он обратил внимание чиновников на стены в подъезде и проседающие входные группы.

«Это что, стены? Это не стены. […] Вы в подъезд зашли, посмотрели? Через три года будем гуськом заходить. Дом просаживается, обваливается. Что можно сказать?» — спросил он.

В свою очередь Юрий Ильин поинтересовался, почему бы жильцам не организовать ремонт за свой счет.

«Почему мы что-то должны делать? Мы платим по тарифу», — возмутился мужчина.

Вместе с тем чуть позже он и еще один житель дома пояснили, что перестали вносить плату за текущий ремонт и содержание помещений еще в 2015 году, так как, по их словам, «платить не за что». В подтверждение этих слов на одном из подоконников в подъезде участники обхода обнаружили пачку квитанций, в том числе за водоснабжение и электроэнергию.

По словам директора ЖЭМУП-7 Романа Павлусенко, денег, имеющихся на балансе дома, хватает на минимальные работы — уборку и небольшой текущий ремонт.

«Здесь трубы лежат в земле, изношенность коммуникаций 99%. Тех денег, которые собирает дом, не хватает на то, чтобы его содержать. Подъезд отремонтировать […] — это 50 тыс. рублей. Пять подъездов — это 250 тыс. рублей. Это год их сбора», — пояснил он.

Все жильцы, с которыми удалось пообщаться представителям власти, в один голос заявили, что не будут переезжать в маневренный фонд. В качестве причины они назвали негативные отзывы соседей по первому подъезду, по словам которых, там плохой ремонт, «бетонный пол», а «из стен торчит проводка».

«Лучше нас пусть здесь придавит», — эмоционально сказала одна из жительниц.

Юрий Ильин и Андрей Гришин призвали людей принимать решение самостоятельно и лично оценить состояние квартир из маневренного фонда.