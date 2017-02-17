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Весной в Пензенской области в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта

08:15 | 17.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. 54 населенных пункта в 15 районах Пензенской области могут оказаться в зоне подтопления в результате паводка весной 2017 года. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

Весной в Пензенской области в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день глубина промерзания почвы, запасы воды в снегу и другие маркеры предстоящего паводка не превышают средних многолетних значений. Однако в любое время ситуация может измениться. Исходя из прогноза, мониторинга и многолетних наблюдений за паводковой обстановкой в Пензенской области при определенных метеорологических условиях в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта в 15 районах области, 4 тыс. 967 домов, 14 тыс. 97 жителей, 3,4 км линий электропередач и 3,5 км линий связи», — сказал он в ходе первого в 2017 году заседания межведомственной паводковой комиссии при правительстве региона.

В свою очередь представитель главного управления МЧС России по Пензенской области проинформировал членов комиссии о готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по защите населения в случае паводка.

По словам одного из специалистов областного Минлесхоза, уже начаты обследования аварийно-опасных гидротехнических сооружений, которых в разных районах насчитывается 11.

По итогам заседания органам местного самоуправления было поручено организовать проведение дополнительных мероприятий по очистке водоотводных каналов с целью исключения случаев подтопления домов в период прохождения половодья, а также обеспечить безаварийную работу гидротехнических сооружений в период прохождения половодья.

Кроме того, им необходимо уделить особое внимание информированию населения о правилах поведения в предпаводковый и паводковый периоды, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.
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