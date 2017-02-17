Мэр Пензы проконтролировал ход строительства жилья в Заре ЖКХ

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход строительства домов в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в ходе выездного совещания, проведенного в микрорайоне Заря в пятницу, 17 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Он оценил как организацию рабочего процесса в целом, так и качество внутренней отделки помещений. Особое внимание мэр уделил системам вентиляции и индивидуального отопления.

По результатам осмотра Виктор Кувайцев указал представителям подрядных организаций на необходимость регулярного проветривания квартир для исключения образования конденсата.

«Выполняя поручение губернатора Пензенской области, нужно оборудовать входные группы системой видеонаблюдения», — добавил глава администрации Пензы.

Он отметил, что 10 домов должны быть введены в эксплуатацию в марте и два — в июле 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

По этапу программы 2016–2017 годов в микрорайоне Заря ведется строительство 12 жилых домов на 995 квартир общей площадью более 43,5 тыс. кв. метров. Объем финансирования этого этапа составит примерно 1 млрд. 257 млн. 346 тыс. рублей, из которых 509 млн. 275 тыс. рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 109 млн. 400 тыс. — бюджета Пензенской области и 638 млн. 671 тыс. — городского.

По результатам открытого конкурса муниципальные контракты на выполнение работ заключены с подрядными организациями — ООО «Строй-партнер», ООО «ССВ» и МУП «Пензгорстройзаказчик».

В 2016 году в Заре начато строительство детсада на 175 мест. Согласно контракту, работы должны быть завершены к 1 августа 2017 года. Также осуществляется возведение торгового центра, обустройство внутриквартальных дорог. Решен вопрос с транспортным обеспечением микрорайона. С 2016 года функционирует спортивная площадка, построенная в рамках программы «Газпром – детям».

Построены магистральный водопровод и коллектор, две трансформаторные подстанции с кабельными сетями. В I квартале 2017 года будет завершено обустройство магистральной ливневой канализации.