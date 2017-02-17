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В Пензе ФАС предупредила УК «Перспектива+» о недопустимости недобросовестной конкуренции

17:48 | 17.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области предупредило управляющую компанию «Перспектив+» о недопустимости недобросовестной конкуренции, которая выразилась в уклонении от передачи технической документации на многоквартирный дом №168 на улице Ладожской.

В Пензе ФАС предупредила УК «Перспектива+» о недопустимости недобросовестной конкуренции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России, 26 сентября 2016 года собственники квартир провели общее собрание и приняли легитимное решение о расторжении договора с данной УК и заключении с управляющей компанией «Милана» с 1 ноября 2016 года.

ООО «УК «Перспектива+» проигнорировало это решение, не передало техническую документацию и продолжило «управлять» многоквартирным домом.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что данные действия организации направлены на получение необоснованных конкурентных преимуществ, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, а также требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
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