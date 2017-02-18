Мэр Пензы поручил усилить работу по вывозу снега с территорий школ и детсадов ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил усилить работу по вывозу снега с территорий школ и детских садов.

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 18 февраля, глава администрации города проверил состояние территорий, снег с которых был вывезен накануне, а именно школ №№2, 11, 19, 30, 67, 71,77.

Особое внимание было уделено входным группам, спортивным площадкам и пешеходным дорожкам.

По итогам мероприятия Виктор Кувайцев отметил, что в первую очередь снег необходимо вывозить от тех образовательных учреждений, где весной может возникнуть ситуация с подтоплением.

«Работа должна быть спланирована. Необходимо составить график и строго придерживаться его. Только при этом условии с потеплением ни у школьников, ни у родителей не возникнет проблем при передвижении по территории школ и детских садов. При этом нужно рассмотреть возможность привлечения наемной техники», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что данная работа не должна негативно сказаться на качестве уборки улиц города.

«Распределяйте людей и транспорт грамотно», — отметил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину ежедневно докладывать об объемах проводимых работ, чтобы к концу недели увидеть динамику, сообщает пресс-служба мэрии.