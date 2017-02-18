18:52:18 Суббота, 18 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В Пензе владельцы двух участков будут наказаны за складирование снега и мусора

17:07 | 18.02.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Владельцы двух земельных участков на территории Пензы будут привлечены к административной ответственности за складирование снега и мусора.

В Пензе владельцы двух участков будут наказаны за складирование снега и мусора

Фото: Penza-gorod.ru

Рядом с трассой М5 «Урал» за одним из автомобильных салонов в районе улицы Побочинской неизвестные лица складируют снег. По словам начальника отдела муниципального земельного контроля мэрии Светланы Александровой, данный земельный участок находится в частной собственности, по документам выделен для размещения торгово-развлекательного центра.

«На данном земельном участке явное нарушение правил благоустройства. В понедельник, 20 февраля, в управление Росреестра будет отправлен запрос, чтобы выяснить, кто его собственник. После чего к нему будут приняты меры административного воздействия», — сказала она.

Также было выявлено складирование мусора в месте отдыха в микрорайоне ГПЗ-24. Данный земельный участок был выделен юридическому лицу под благоустройство.

По словам предпринимателя, это необходимо в целях благоустройства основания для стоянки, засыпки болота.

Заместитель главы администрации Железнодорожного района Михаил Сарафанников сообщил, что на юридическое лицо будет составлен протокол об административном правонарушении. Минимальный штраф – 10 тысяч рублей.

«Данную меру будем принимать до тех пор, пока предприниматель не приведет земельный участков в соответствующий вид», — цитирует Михаила Сарафанникова пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Шесть медалей завоевала сборная Пензенской области на первенстве ПФО по дзюдо В 2016 году в Пензенской области в ДТП погибли 239 человек
Прокуратура выявила нарушения ведения соцпаспортов в 12 сельсоветах Пензенской области На федеральных трассах в Пензенской области намечено построить 7 км линий освещения
Пензенская область заняла 32 место в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия На федеральных трассах в Пензенской области количество ДТП снизилось на 6%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама