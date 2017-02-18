В Пензе владельцы двух участков будут наказаны за складирование снега и мусора ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Владельцы двух земельных участков на территории Пензы будут привлечены к административной ответственности за складирование снега и мусора.

Фото: Penza-gorod.ru

Рядом с трассой М5 «Урал» за одним из автомобильных салонов в районе улицы Побочинской неизвестные лица складируют снег. По словам начальника отдела муниципального земельного контроля мэрии Светланы Александровой, данный земельный участок находится в частной собственности, по документам выделен для размещения торгово-развлекательного центра.

«На данном земельном участке явное нарушение правил благоустройства. В понедельник, 20 февраля, в управление Росреестра будет отправлен запрос, чтобы выяснить, кто его собственник. После чего к нему будут приняты меры административного воздействия», — сказала она.

Также было выявлено складирование мусора в месте отдыха в микрорайоне ГПЗ-24. Данный земельный участок был выделен юридическому лицу под благоустройство.

По словам предпринимателя, это необходимо в целях благоустройства основания для стоянки, засыпки болота.

Заместитель главы администрации Железнодорожного района Михаил Сарафанников сообщил, что на юридическое лицо будет составлен протокол об административном правонарушении. Минимальный штраф – 10 тысяч рублей.

«Данную меру будем принимать до тех пор, пока предприниматель не приведет земельный участков в соответствующий вид», — цитирует Михаила Сарафанникова пресс-служба мэрии.