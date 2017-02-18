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Пензенский фонд капремонта стал третьим в ПФО по информационной открытости

17:29 | 18.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области стал третьим в Приволжском федеральном округе в рейтинге информационной открытости по итогам 2016 года, составленном национальным центром общественного контроля «ЖКХ Контроль».

Пензенский фонд капремонта стал третьим в ПФО по информационной открытости

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам исследования, регион набрал 59,4 балла, уступив Нижегородской области — 64,5 балла, и Татарстану — 60,5 балла.

В целом по России Пензенская область заняла 12 место.

В тройку лидеров вошли Московская область — 67,8 балла, Владимирская область — 65,5 балла, и Нижегородская область.

Как сообщается на сайте «ЖКХ Контроль», рейтинг был сформирован на основании данных сайтов региональных операторов капремонта.

Кроме того, в этом году впервые к участию в оценке были приглашены эксперты Ассоциациии региональных операторов капитального ремонта (АРОКР).

При анализе сайтов учитывалось наличие общей информации о фонде, отчетности регоператора, региональной программы и краткосрочных планов ее реализации, сервисах для собственников помещений в МКД, в том числе разъяснений экспертов, пошаговых инструкций, шаблонов документов, возможности задать вопрос и получить ответ через сайт, а также наличие в открытом доступе реестра квалифицированных подрядчиков.

Данные рейтинга актуальны на 1 февраля 2017 года.
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