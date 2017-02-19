Мэр Пензы поручил приступить ко второму этапу обустройства лестницы на Бекешской ЖКХ

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомеду Агамагомедову приступить к организации работ, предусмотренных в рамках второго этапа обустройства лестницы, ведущей ко дворцу детского и юношеского творчества.

Фото: Penza-gorod.ru

«Устанавливается теплая погода, поэтому к реализации намеченных планов нужно приступать уже сейчас», — сказал он в ходе выезда на место в воскресенье, 19 февраля.

Мэр сделал замечание главе администрации Ленинского района города Надежде Москвитиной относительно содержания лестницы в зимнее время, в частности, в связи с некачественной очисткой территории от снега.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, проектом обустройства лестницы на улице Бекешской предусмотрены чистовые и отделочные работы, облицовка ступеней, установка перильного ограждения, а также выполнение благоустройства вокруг заасфальтированной стоянки под парковку.