Дмитрий Семенов возглавил комиссию, которой предстоит признавать дома аварийными ЖКХ

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов возглавил межведомственную комиссию, которая образована для оценки и обследования помещений с целью признания их пригодными или непригодными для проживания, а также домов для признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

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Состав комиссии утвержден постановлением правительства региона №71-пП от 15 февраля 2017 года.

Заместителем председателя межведомственной комиссии назначен начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.

Предполагается, что заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в квартал.

Решения будут приниматься большинством голосов членов, присутствующих на заседании, и оформляться в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим будет являться голос председателя.

Членам комиссии, имеющим особое мнение, надлежит выражать его в письменной форме отдельным документом, который прикладывается к заключению. Отметка о наличии особого мнения делается во всех экземплярах заключения.

Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.