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В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий

16:44 | 20.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. План противопаводковых мероприятий разработан в Пензе в преддверии весеннего половодья.

В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в районах локальных подтоплений при необходимости будут организованы работы по отводу талых вод от жилых домов. Намечено задействовать технику МУП по очистке города, МУП «Пензадормост», управляющих компаний и ООО «Горводоканал».

Для проведения данных работ на предприятиях планируется использовать 53 мотопомпы и 25 единиц водооткачивающей техники.

Также на предприятиях, в организациях и учреждениях заготавливаются мешки с песком и трапы.

Сотрудниками управления по делам ГО и ЧС Пензы с 1 марта приступят к круглосуточному наблюдению за подъемом воды на реке Суре и Пензе в зависимости от сброса воды с Сурского водохранилища в местах установки реперных меток.

Разработан план эвакуации населения из зон подтопления.

По состоянию на 20 февраля, все гидротехнические сооружения, расположенные в Пензе, готовы к прохождению весеннего половодья.
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