В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий
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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. План противопаводковых мероприятий разработан в Пензе в преддверии весеннего половодья.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба мэрии, в районах локальных подтоплений при необходимости будут организованы работы по отводу талых вод от жилых домов. Намечено задействовать технику МУП по очистке города, МУП «Пензадормост», управляющих компаний и ООО «Горводоканал».
Для проведения данных работ на предприятиях планируется использовать 53 мотопомпы и 25 единиц водооткачивающей техники.
Также на предприятиях, в организациях и учреждениях заготавливаются мешки с песком и трапы.
Сотрудниками управления по делам ГО и ЧС Пензы с 1 марта приступят к круглосуточному наблюдению за подъемом воды на реке Суре и Пензе в зависимости от сброса воды с Сурского водохранилища в местах установки реперных меток.
Разработан план эвакуации населения из зон подтопления.
По состоянию на 20 февраля, все гидротехнические сооружения, расположенные в Пензе, готовы к прохождению весеннего половодья.