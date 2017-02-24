Крыши домов в Пензе очистят от сосулек и наледи ЖКХ

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов города организовать работы по очистке крыш домов от снега, наледи и сосулек.

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«Во избежание неприятных последствий, связанных с угрозой здоровью горожан, необходимо в срочном порядке провести обследование жилого фонда», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 24 февраля.

В свою очередь глава администрации Первомайского района Лидия Белякова доложила, что в первой половине дня был проведен обход закрепленных территорий.

«Работу по борьбе с сосульками провели управляющие компании, обслуживающие дома на 3-м проезде Подгорном — 9 и 12, на улице Металлистов, 18, проезде Калинина, 2 и улице Пацаева, 7Б», — уточнила она.

По ее словам, также сосульки сбили в частном секторе, например, на улицах Гайдара, Саврасова, Яфарова и некоторых других, сообщает пресс-служба мэрии.