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В Пензе на улицах Чаадаева, Долгорукова, Петровского, Луговой и Измайлова чистят ливневки

13:06 | 25.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» ведут работы по очистке ливневых канализаций и откачке талых вод на ряде улиц, в том числе — Чаадаева, Долгорукова, Петровского, Луговой и Измайлова в субботу, 25 февраля.

В Пензе на улицах Чаадаева, Долгорукова, Петровского, Луговой и Измайлова чистят ливневки

Фото: Penza-gorod.ru

По словам директора МУП «Пензадормост» Вячеслава Голохвастова, также в городе ведется ремонт дорог.

«Ямочный ремонт литой смесью проводится на улицах Бакунина, Тарханова, 8 Марта и Бакунинском мосту. Также работники предприятия вывозят снег по улицам Бакунина, Карла Маркса, Ягодной и Лермонтова», — уточнил он.

В ходе выезда мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил предусмотреть обработку дорог противогололедными материалами в зависимости от погодных условий.

«Согласно прогнозу, в ночь ожидается понижение температуры наружного воздуха», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.
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