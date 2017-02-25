В Пензе на улицах Чаадаева, Долгорукова, Петровского, Луговой и Измайлова чистят ливневки ЖКХ

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» ведут работы по очистке ливневых канализаций и откачке талых вод на ряде улиц, в том числе — Чаадаева, Долгорукова, Петровского, Луговой и Измайлова в субботу, 25 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

По словам директора МУП «Пензадормост» Вячеслава Голохвастова, также в городе ведется ремонт дорог.

«Ямочный ремонт литой смесью проводится на улицах Бакунина, Тарханова, 8 Марта и Бакунинском мосту. Также работники предприятия вывозят снег по улицам Бакунина, Карла Маркса, Ягодной и Лермонтова», — уточнил он.

В ходе выезда мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил предусмотреть обработку дорог противогололедными материалами в зависимости от погодных условий.

«Согласно прогнозу, в ночь ожидается понижение температуры наружного воздуха», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.