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Мэр Пензы поручил городскому департаменту ЖКХ ежедневно контролировать ремонт дорог

13:32 | 26.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил департаменту ЖКХ города ежедневно контролировать ремонт дорог.

Мэр Пензы поручил городскому департаменту ЖКХ ежедневно контролировать ремонт дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все работы по устранению аварийных разрушений должны проходить под ежедневным контролем со стороны Департамента ЖКХ города», — сказал он в ходе рабочего совещания по вопросам ремонта объектов улично-дорожной сети в воскресенье, 26 февраля.

Как сообщил руководитель МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, в воскресенье осуществляются работы по ремонту аварийных участков дорог с использованием щебеночных материалов на общей площади 125 кв. метров.

«В целях предотвращения разрушения дорожного покрытия четыре бригады откачивают талые воды и прочищают инженерные системы ливневой канализации по улицам Складской, Солдатова, Долгорукова, Ростовской, Добролюбова и ряду других», — добавил он.

В свою очередь директор департамента ЖКХ Пензы Андрей Скрипкин сообщил, что в понедельник, 27 февраля, подрядные организации в рамках гарантийных обязательств будут устранять дефекты дорожного полотна на проспекте Строителей и по улице Максима Горького.

Специалисты МУП «Пензадормост» основное внимание уделят мостам и путепроводам: семь бригад будут проводить ремонт с использованием термос-бункера на Беляевском путепроводе и на улицах 8 Марта, Тарханова и Сурском мосту, сообщает пресс-служба мэрии.
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