Турбогенератор №5 на ТЭЦ-1 в Пензе готов к эксплуатации ЖКХ

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Турбогенератор №5, работоспособность которого была нарушена в результате аварии на ТЭЦ-1 в Пензе 26 января 2017 года, готов к эксплуатации.

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В настоящее время он находится в холодном резерве.

«Турбина №5 была запущена 24 февраля в 22.43. Она отработала необходимый 4-часовой режим в сети, после чего ее остановили и вывели в резерв», — сообщил руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в городе Саранске Вадим Носов.

Он отметил, что в нынешних погодных условиях необходимости задействовать данный турбогенератор нет.

Вадим Носов уточнил, что ТЭЦ-1 работает в штатном режиме — электрическая нагрузка станции составляет 160 МВт, температура теплоносителя находится на уровне +75ºС, повторные риски возникновения нарушений теплоснабжения города отсутствуют.

По словам технического директора пензенской ТЭЦ-1 Сергея Мишанина, в результате январской аварии урон был нанесен лишь вспомогательному оборудованию.

«Сама турбина не была повреждена. В основном проблемы были по импульсным линиям, которые замерзли от того, что здесь была низкая температура. На данный момент импульсные линии и манометры восстановлены. Все приборы исправны», — уточнил он.

Как сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, в середине апреля планируется начать монтаж кровли котлотурбинного цеха станции.

«Честно говоря, мы малыми повреждениями обошлись на пятой машине. Мы думали, что проблем будет больше», — отметил он.

По словам Александра Суслова, несмотря на затраты филиала в период ликвидации последствий аварии, случившееся не отразилось на стоимости услуг для потребителей. В частности, по его словам, только перегон крана из Нижнего Новгорода обошелся в сумму около 1 млн. рублей, а каждый час его аренды вне зависимости от эксплуатации — в 20 тыс. рублей.

Директор регионального филиала ПАО «Т Плюс» подчеркнул, что после аварии на ТЭЦ-1 на ремонт сетей в Пензе решено направить дополнительные средства в размере 128 млн. рублей.

«Получается, что в этом году на ремонт теплосетевого хозяйства Пензы запланировано затратить более 200 млн. рублей», — сказал он, отметив, что это позволит решить проблемы на наиболее аварийных участках.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого на пензенской ТЭЦ-1 был завершен демонтаж поврежденных металлоконструкций кровли. Рабочие возвели временную кровлю в котлотурбинном цеху, уплотнили тепловой контур. За счет работы тепловых пушек в здании была достигнута температура +15ºС.

В ликвидации аварии в Пензе принимали участие специалисты из Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владимира, Кирова, Перми, Оренбурга и Екатеринбурга. Всего группа «Т Плюс» мобилизовала 137 человек и 20 единиц спецтехники.