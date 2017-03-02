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В Пензе износ сетей является основной проблемой теплоснабжения — Александр Суслов

12:33 | 02.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Износ сетей, который составляет примерно 80%, является в Пензе основной проблемой в сфере теплоснабжения. Такое мнение высказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 2 марта.

В Пензе износ сетей является основной проблемой теплоснабжения — Александр Суслов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензе существует, можно сказать, одна проблема по теплоснабжению — это состояние тепловых сетей. Проблемы генерации тепла, то есть проблемы тепловых источников нет. Запас мощности — большой, оборудование в удовлетворительном состоянии находится — как на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, так и котельной Арбеково», — пояснил он.

По словам Александра Суслова, из-за высокой степени износа неизбежно возникают порывы на сетях, которые компания старается по возможности оперативно ликвидировать.

«Сегодня ночью произошел очередной разрыв в Заводском районе. Сейчас ликвидируем», — сказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

Вместе с тем он обратил внимание на то, что организация стремится работать на предупреждение аварийных ситуаций.

«Количество неконтролируемых разрывов невелико по сравнению с тем, когда мы сами выявляем места разрывов и ликвидируем их», — подчеркнул Александр Суслов.
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