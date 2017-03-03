Жителей Пензы призвали сообща привести город в порядок после зимы ЖКХ

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Администрация Пензы призвала жителей присоединиться к мероприятиям по благоустройству города, которые активизированы в связи с потеплением и активным таянием снега.

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«Закончился зимний период, впереди — тепло первых весенних дней. Нам предстоит навести чистоту и порядок в городе, постараться максимально благоустроить его после долгой зимы. Если вы неравнодушны к судьбе родного города, не оставайтесь в стороне! Уют и красота города — это наше общее дело. Ведь работа по благоустройству может дать ощутимые результаты только в том случае, если она будет поддержана населением, если все жители внесут посильный вклад в благоустройство своего дома, своего двора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии в пятницу, 3 марта.

В нем отмечается, что объединение усилий власти, коммунальных служб и населения позволит создать комфортные условия для проживания.

«Совместный труд не только позволяет сделать улицы чище, а дворы уютнее, но и делает жителей более ответственными за состояние этих территорий, небезразличными к проявлению разрушительных действий по отношению к ним. И, главное, благодаря общей работе мы чувствуем себя патриотами и настоящими хозяевами города!» — подчеркивается в тексте.