19:49:58 Пятница, 3 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Товарищеский матч «Зенит» – «Тамбов-М». Пенза, 3 марта 2017 г.

В Уфе мэр Пензы поделился опытом реализации проекта «Наш двор»

15:50 | 03.03.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поделился опытом реализации проекта «Наш двор» в ходе заседания консультативного совета по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе, состоявшегося в Уфе в пятницу, 3 марта.

В Уфе мэр Пензы поделился опытом реализации проекта «Наш двор». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэр пояснил, что именно удалось сделать в рамках комплексного благоустройства внутридворовых территорий.

«Власть в городе при поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева делает все, чтобы люди гордились тем, что живут в Пензе», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники заседания обсудили варианты взаимодействия органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и населения при решении вопросов местного значения.

По данным администрации Пензы, в 2016 году общая сумма денежных средств, направленных на реализацию проекта «Наш двор», составила 116,5 млн. рублей.

Свыше 90 млн. рублей было выделено на асфальтировку территорий, замену и установку бортового камня, около 3 млн. — на малые архитектурные формы, 20 млн. — на размещение детских игровых комплексов.

В программу были включены дворовые территории более чем 200 многоквартирных жилых домов во всех 35 избирательных округах Пензы.
Актуальное
Читайте также
Пензенские пловцы отличились на чемпионате ПФО в Саранске Пензенский «Зенит» уступил футболистам из Тамбова со счетом 1:2
Бажина, Захаров и Кузнецов завоевали «бронзу» на пекинском этапе Мировой серии В Беково мошенница выманила деньги у пенсионерки, убедив в денежной реформе
В Кузнецке открыта выставка «Женщины и война» «Ростелеком» даст скидку до 50% на домашний интернет при подключении мобильной связи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама