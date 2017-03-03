В Уфе мэр Пензы поделился опытом реализации проекта «Наш двор» ЖКХ

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поделился опытом реализации проекта «Наш двор» в ходе заседания консультативного совета по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе, состоявшегося в Уфе в пятницу, 3 марта.

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Мэр пояснил, что именно удалось сделать в рамках комплексного благоустройства внутридворовых территорий.

«Власть в городе при поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева делает все, чтобы люди гордились тем, что живут в Пензе», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники заседания обсудили варианты взаимодействия органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и населения при решении вопросов местного значения.

По данным администрации Пензы, в 2016 году общая сумма денежных средств, направленных на реализацию проекта «Наш двор», составила 116,5 млн. рублей.

Свыше 90 млн. рублей было выделено на асфальтировку территорий, замену и установку бортового камня, около 3 млн. — на малые архитектурные формы, 20 млн. — на размещение детских игровых комплексов.

В программу были включены дворовые территории более чем 200 многоквартирных жилых домов во всех 35 избирательных округах Пензы.