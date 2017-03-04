Виктор Кувайцев проконтролировал работы по очистке водоотводных кюветов в Пензе ЖКХ

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал работу по очистке водоотводных кюветов в субботу, 4 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

Одной из проблем, с которой сталкиваются коммунальные службы при расчистке, — большое количество бытового мусора, выбрасываемого в водоотводные канавы. В результате этого перед входом в ливневую канализацию образуются засоры.

Как сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов, в настоящее время ведутся работы на улице Ижевской, а также в микрорайонах Райки и Кривозерье.

Виктор Кувайцев осмотрел созданные запасы для локализации местных подтоплений на базе ООО «МУП Жилье-17» и МУП «Пензадормост».

По словам директора ООО «МУП Жилье -17» Дмитрия Щетинина, в управлении компании находится 75 домов, еще 30 — в управляющей компании, а в зону подтопления попадает порядка семи домов — №№14, 14а, 15 на проезде Богданова, №№12,13 на Подгорном проезде и один дом на улице Галетной.

«Все необходимое есть: мотопомпы, электронасосы, лопаты, мешки с песком, трапы, два трактора. Каждый день проводим мониторинг. Кроме того, создана рабочая группа, состоящая из шести человек, которая круглосуточно дежурит и в любой момент готова выехать по заявке», — добавил он.

В свою очередь директор МУП «Пензаддормост» Вячеслав Голохвастов отметил, что на центральном участке учреждения заготовлено 200 мешков с песком, а также металлические настилы для организации переправы.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что нужно проводить все необходимые мероприятия, чтобы избежать подтоплений.

«Своевременное рыхление снега, его вывоз, работа с населением, особенно в частном секторе, позволят нам сократить проблемное количество участков в период активного таяния снега», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.