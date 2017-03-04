Виктор Кувайцев призвал направить усилия коммунальных служб на отвод воды с дорог ЖКХ

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал коммунальные службы направить усилия на отвод воды с проезжей части.

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«Основная работа, на которую необходимо направить усилия — это отвод воды с проезжей части и ее ремонт», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы в субботу, 4 марта.

Глава администрации Пензы также высказал замечания по поводу работы подрядных организаций в выходные дни.

«Основной объем необходимо делать именно в субботу и воскресенье, а на объектах практически никто не работает», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос реализации программы «Формирование современной городской среды города Пенза на 2017 год» и поддержке социально значимых проектов с помощью грантов.

«Необходимо встречаться с людьми, учитывать их мнения и пожелания. Сейчас мы видим, что у горожан стало формироваться хозяйское отношение к своим дворам. Принимая непосредственное участие в программе, они будут чувствовать степень ответственности за то, что происходит на территории их домов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.