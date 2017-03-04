20:59:50 Суббота, 4 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Виктор Кувайцев призвал направить усилия коммунальных служб на отвод воды с дорог

15:49 | 04.03.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал коммунальные службы направить усилия на отвод воды с проезжей части.

Виктор Кувайцев призвал направить усилия коммунальных служб на отвод воды с дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основная работа, на которую необходимо направить усилия — это отвод воды с проезжей части и ее ремонт», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы в субботу, 4 марта.

Глава администрации Пензы также высказал замечания по поводу работы подрядных организаций в выходные дни.

«Основной объем необходимо делать именно в субботу и воскресенье, а на объектах практически никто не работает», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос реализации программы «Формирование современной городской среды города Пенза на 2017 год» и поддержке социально значимых проектов с помощью грантов.

«Необходимо встречаться с людьми, учитывать их мнения и пожелания. Сейчас мы видим, что у горожан стало формироваться хозяйское отношение к своим дворам. Принимая непосредственное участие в программе, они будут чувствовать степень ответственности за то, что происходит на территории их домов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка проходит акция «Подари книгу детям» Четверо пензенских школьников отправятся в детский центр «Смена»
Вступил в силу приговор жителю Сердобска, избившему мужчину до смерти Житель Пензы подозревается в краже 130 тыс. рублей с карты сына коллеги
В Пензе прошел флешмоб «МЧС — за здоровый образ жизни!» В пензенской библиотеке открыта выставка, посвященная 80-летию Валентины Терешковой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама