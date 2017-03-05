Мэр Пензы дал ряд поручений по итогам объезда города ЖКХ

Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал подчиненным ряд поручений по итогам объезда города утром в воскресенье, 5 марта.

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В частности, он обратил внимание руководства МУП «Пензадормост» на то, что наибольший объем запланированных работ следует выполнять именно в выходные дни. В первую очередь глава администрации города указал на отвод воды с проезжей части, например, на улице Строителей.

«Привлекайте всю необходимую технику. Снег активно тает, к обеду здесь нельзя будет проехать», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову.

Также он поставил задачу по рыхлению снега, ямочному ремонту, уборке разделительных полос и обочин.

«Степень ответственности должен чувствовать каждый. Сейчас у нас нет выходных. Город нужно приводить в порядок», — подчеркнул мэр Пензы.

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание на восстановление дорожного полотна в рамках гарантийного ремонта. В течение дня эти работы будут выполняться на улице 8 Марта, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.