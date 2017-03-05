14:59:46 Воскресенье, 5 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Благотворительный концерт Семена Гольцмана. Пенза, 3 марта 2017 г.

Мэр Пензы дал ряд поручений по итогам объезда города

11:33 | 05.03.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал подчиненным ряд поручений по итогам объезда города утром в воскресенье, 5 марта.

Мэр Пензы дал ряд поручений по итогам объезда города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он обратил внимание руководства МУП «Пензадормост» на то, что наибольший объем запланированных работ следует выполнять именно в выходные дни. В первую очередь глава администрации города указал на отвод воды с проезжей части, например, на улице Строителей.

«Привлекайте всю необходимую технику. Снег активно тает, к обеду здесь нельзя будет проехать», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову.

Также он поставил задачу по рыхлению снега, ямочному ремонту, уборке разделительных полос и обочин.

«Степень ответственности должен чувствовать каждый. Сейчас у нас нет выходных. Город нужно приводить в порядок», — подчеркнул мэр Пензы.

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание на восстановление дорожного полотна в рамках гарантийного ремонта. В течение дня эти работы будут выполняться на улице 8 Марта, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
Пожилой мужчина из Сердобского района подозревается в краже велосипеда Мужчину из Пензы уличили в краже детского велосипеда и роликовых коньков в Каменке
В Пензенской области выявлен факт продажи незарегистрированного препарата «Нифулин-форте» На полигоне под Пензой уничтожено более 100 кг фруктов и овощей
В Кузнецке полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже автошин Житель Сосновоборска подозревается в незаконном обороте наркотиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама