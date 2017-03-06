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Пензенский губернатор потребовал привести улицы в порядок до 25 апреля

09:23 | 06.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал привести улицы городов и населенных пунктов региона в порядок до 25 апреля.

Пензенский губернатор потребовал привести улицы в порядок до 25 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Весна пришла рано», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 6 марта, добавив, что после таяния снега улицы приобрели неприглядный вид.

Особое внимание Иван Белозерцев обратил на вывоз снега из дворов.

«Для людей важно: вышел на улицу — двор приведен в порядок», — подчеркнул он.

Также губернатор поручил организовать вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.

Он потребовал создать рабочую группу по благоустройству и еженедельно докладывать о проделанной работе.
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