Пензенский губернатор потребовал привести улицы в порядок до 25 апреля
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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал привести улицы городов и населенных пунктов региона в порядок до 25 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Весна пришла рано», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 6 марта, добавив, что после таяния снега улицы приобрели неприглядный вид.
Особое внимание Иван Белозерцев обратил на вывоз снега из дворов.
«Для людей важно: вышел на улицу — двор приведен в порядок», — подчеркнул он.
Также губернатор поручил организовать вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.
Он потребовал создать рабочую группу по благоустройству и еженедельно докладывать о проделанной работе.