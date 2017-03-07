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В Пензенской области жильцы 124 домов начнут накапливать деньги на капремонт на спецсчете

11:45 | 07.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Жильцы 124 домов Пензенской области сменят способ формирования фонда капитального ремонта с общего счета на специальный в 2017 году.

В Пензенской области жильцы 124 домов начнут накапливать деньги на капремонт на спецсчете

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, соответствующие решения были приняты собственниками еще в 2015–2016 годах.

«Уже вступили в силу решения о смене способа формирования фонда капитального ремонта по семи многоквартирным домам в Пензе, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Лунино и Лопатино», — уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что Региональный фонд капремонта МКД уже перечислил на открытые специальные счета около 2 млн. рублей.

Под фондом капитального ремонта понимаются взносы, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах, пени, доходы, полученные от размещения этих сумм, и иные средства, предусмотренные на приведение в порядок общего имущества жильцов.

Собственники квартир вправе выбрать один из двух способов формирования фонда капремонта — их перечисление на специальный счет или на счет регионального оператора.

Способ формирования фонда капремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Оно вступает в силу через 1 год после направления регоператору соответствующего протокола.

После вступления решения в силу региональный оператор в течение пяти рабочих дней перечисляет средства фонда капремонта дома на специальный счет.
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