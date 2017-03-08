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В Пензе 8 марта на ряде улиц будут наводить порядок и ремонтировать дороги

10:54 | 08.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство Пензы» будут наводить порядок на улицах города и ремонтировать дороги в среду, 8 марта.

В Пензе 8 марта на ряде улиц будут наводить порядок и ремонтировать дороги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

МУП «Пензадормост» в течение дня будет заниматься мелко-ямочным ремонтом дорог на улицах Чаадаева, Большая Бугровка, 8 Марта, Красная Горка, Большой Арбековской, Ладожской, Калинина, Гоголя, Бийской и проспекте Победы.

Очищать тротуары от мусора запланировано на улицах Московской, Октябрьской, Плеханова, Луначарского, Суворова, Долгорукова, Чаадаева, Дружбы, Клары Цеткин, Подлесной, Каракозова, Саранской, Литвинова, Сурской, Измайлова, Коннозаводской, на станции «Пенза I» и на дороге в микрорайон Ахуны, чистить дороги — на улице Пушкина и проспекте Строителей.

Кроме того, работы по ворошению снега пройдут на улицах Каракозова, Литвинова, Клары Цеткин, Светлой, Белинского, Мира, Объездной, Гладкова, Коммунистической, Карла Маркса, Красной, на проспектах Победы и Строителей, вдоль дорог в микрорайон Ахуны и на Кордон Студеный. На Измайловском мосту очистят шумоизоляционные экраны.

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» выполнит работы по благоустройству на улицах Пушкина, Максима Горького, Московской и Володарского, сообщает пресс-служба мэрии.
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