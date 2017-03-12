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В Пензе начали готовить цветочную рассаду для клумб и саженцы для субботника

15:40 | 12.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 марта 2017. PenzaNews. Работники муниципального предприятия «Зеленое хозяйство города Пензы» высадили в теплицы рассаду для оформления клумб и цветочных кашпо, а также начали заготовку саженцев для предстоящего субботника. Об этом директор МУПа Александр Кильгянкин проинформировал мэра Виктора Кувайцева и начальника управления ЖКХ Андрея Гришина, которые посетили предприятие в воскресенье, 12 марта.

В Пензе начали готовить цветочную рассаду для клумб и саженцы для субботника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На балансе предприятия имеется 17 тракторов; восемь единиц спецтехники — три «УАЗа» для патрулирования лесов, кран, три автовышки, лесовоз «Урал»; 18 единиц грузовой техники; 28 ручных бензокосилок; три ручных газонокосилки; пять рейдеров и поливомоечные машины», — уточнил он.

В ходе ревизии материально-технического обеспечения предприятия были затронуты вопросы содержания городских парков, скверов и других зеленых зон, валки аварийных деревьев и летнего покоса травы.

«Вся техника должна быть в состоянии полной готовности к весенне-летним работам», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, он обратил внимание на необходимость приобретения дополнительного количества триммеров, чтобы будущий покос травы проходил в оперативном режиме.
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