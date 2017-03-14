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Порядок расчета за отопление без приборов учета изменен — «ЭнергосбыТ Плюс»

16:42 | 14.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Повышающий коэффициент к нормативу на отопление при отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии при наличии технической возможности его установки применяться не будет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Порядок расчета за отопление без приборов учета изменен — «ЭнергосбыТ Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В компании пояснили, что это распространяется на собственником жилых и нежилых помещений в многоквартирных и частных домах.

«Кроме того, размер повышающего коэффициента к нормативу на отопление, который учитывается в расчетах за тепловую энергию между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, снижен с 1,5 до 1,1», — добавили в пресс-службе.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» уточнили, что данные изменения будут применены к начислениям за период с 1 января 2017 года.

«Таким образом, при выставлении платежного документа за март жителям, управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, которым в январе и феврале размер платы определялся с учетом повышающих коэффициентов, будет учтена корректировка со снижением начисленной стоимости поставленных коммунальных услуг», — отметили в организации.

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» — объединенная энергосбытовая компания группы «Т Плюс».

В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 15 филиалов в 16 регионах России. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртии.

Полезный отпуск электроэнергии составляет более 31 млрд. кВтч, тепловой — свыше 94 млн. Гкал в год.

Общая численность сотрудников — 5,1 тыс. человек.
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