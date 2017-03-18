Мэр Пензы проверил работу асфальтобетонного завода ЖКХ

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев совместно со своим заместителем Юрием Ильиным проверил работу асфальтобетонного завода в субботу, 18 марта.

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По словам директора МУП «Пензадормост» Вячеслава Голохвастова, завод начал работать с понедельника, 13 марта, процесс загрузки смеси отлажен.

Он уточнил, что это сделано для увеличения объемов восстановления асфальтового покрытия с помощью установки «Кохер» — теперь время приготовления литой асфальтобетонной смеси сократилось до 20 минут.

В свою очередь Виктор Кувайцев обратил внимание, что, пока позволяют погодные условия, завод должен работать в круглосуточном режиме.

«Таким образом, только при помощи этой установки мы сможем восстанавливать более 300 кв. метров дорог за сутки», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.