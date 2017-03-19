Мэр распорядился спроектировать участок дороги в районе улицы Новоселов ЖКХ

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил руководителям управления и департамента ЖКХ Андрею Гришину и Андрею Скрипкину организовать работы по проектированию нового участка дороги вблизи улицы Новоселов в строящемся микрорайоне Заря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, при обустройстве дороги следует убрать кустарник, мешающий безопасному движению машин и пешеходов.

«Проект должен включать в себя не только саму проезжую часть, но и тротуары. Также необходимо обустроить пешеходную зону и на уже существующей дороге. Сейчас она отсутствует, и людям приходится передвигаться по проезжей части», — отметил глава администрации Пензы в ходе выезда в Зарю в воскресенье, 19 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также Виктор Кувайцев поручил провести ямочный ремонт на дороге, ведущей в микрорайон.