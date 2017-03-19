17:57:44 Воскресенье, 19 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка фотографий общероссийского фестиваля «Первозданная Россия»

Мэр распорядился спроектировать участок дороги в районе улицы Новоселов

12:15 | 19.03.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил руководителям управления и департамента ЖКХ Андрею Гришину и Андрею Скрипкину организовать работы по проектированию нового участка дороги вблизи улицы Новоселов в строящемся микрорайоне Заря.

Мэр распорядился спроектировать участок дороги в районе улицы Новоселов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, при обустройстве дороги следует убрать кустарник, мешающий безопасному движению машин и пешеходов.

«Проект должен включать в себя не только саму проезжую часть, но и тротуары. Также необходимо обустроить пешеходную зону и на уже существующей дороге. Сейчас она отсутствует, и людям приходится передвигаться по проезжей части», — отметил глава администрации Пензы в ходе выезда в Зарю в воскресенье, 19 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также Виктор Кувайцев поручил провести ямочный ремонт на дороге, ведущей в микрорайон.
Актуальное
Читайте также
В Пензе почтили память Виктора Илюхина Похолодание не помешает ямочному ремонту в Пензе — мэрия
Под Пензой семейный конфликт закончился госпитализацией молодой женщины Мошенник под видом работника банка выманил деньги у жительницы Пензенской области
Мэр поручил рассчитать стоимость ремонта несущей стены здания МУПа в Заре В Пыркино у пенсионерки украли мотоблок и сотовый телефон
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама