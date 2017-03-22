В Пензе с апреля начнут восстанавливать благоустройство после земляных работ ЖКХ Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Работы по восстановлению элементов благоустройства после проведения земляных работ планируется начать в Пензе с 1 апреля. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию На данный момент на контроле городского департамента ЖКХ находится 442 разрытия: на 271 участке нарушено асфальтовое покрытие, в остальных случаях работы проводились при вскрытии грунта. «До конца недели все ресурсоснабжающие организации должны предоставить графики выполнения работ», — поставил задачу заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин на заседании штаба по вопросам ЖКХ, состоявшегося в мэрии в среду, 22 марта. Он обратил внимание ответственных лиц на необходимость строгого контроля за восстановлением благоустройства. «После зимы образовалось большое количество просадок», — отметил Юрий Ильин, подчеркнув, что такой подход подрядчиков к выполнению своих обязанностей является недопустимым. Как сообщает пресс-служба городской администрации, также участники совещания обсудили паводковую обстановку, которая, по словам специалистов, не вызывает опасений. Говоря об уже проделанной работе, начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов поблагодарил представителей МУП «Пензадормост» за оперативное реагирование на информацию о локальных подтоплениях. Нашли ошибку в тексте?

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