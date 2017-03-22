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В Пензе с апреля начнут восстанавливать благоустройство после земляных работ

18:52 | 22.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Работы по восстановлению элементов благоустройства после проведения земляных работ планируется начать в Пензе с 1 апреля.

В Пензе с апреля начнут восстанавливать благоустройство после земляных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На данный момент на контроле городского департамента ЖКХ находится 442 разрытия: на 271 участке нарушено асфальтовое покрытие, в остальных случаях работы проводились при вскрытии грунта.

«До конца недели все ресурсоснабжающие организации должны предоставить графики выполнения работ», — поставил задачу заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин на заседании штаба по вопросам ЖКХ, состоявшегося в мэрии в среду, 22 марта.

Он обратил внимание ответственных лиц на необходимость строгого контроля за восстановлением благоустройства.

«После зимы образовалось большое количество просадок», — отметил Юрий Ильин, подчеркнув, что такой подход подрядчиков к выполнению своих обязанностей является недопустимым.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также участники совещания обсудили паводковую обстановку, которая, по словам специалистов, не вызывает опасений.

Говоря об уже проделанной работе, начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов поблагодарил представителей МУП «Пензадормост» за оперативное реагирование на информацию о локальных подтоплениях.
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