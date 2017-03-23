Крупные долги по взносам на капремонт накопили более 60 домов, использующих спецсчета ЖКХ

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Госжилстройтехинспекция Пензенской области направила в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов четыре уведомления о наличии задолженности в размере более 50% от подлежащих оплате взносов на спецсчетах 62 многоквартирных домов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В свою очередь регоператор разослал по почте 171 уведомление собственникам этих домов о необходимости погасить у.

«В соответствии с ч. 10 ст. 173 ЖК РФ [«Изменение способа формирования фонда капитального ремонта»], если процент накоплений на специальном счете менее 50% и задолженность не погашена собственниками в течение пяти месяцев, орган местного самоуправления принимает решение о переводе дома на общий счет регионального оператора, который произведет начисления собственникам МКД начиная с 1 ноября 2014 года, а в отношении неплательщиков направит иски на взыскание задолженности и пеней в судебном порядке», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в Региональном фонде капремонта МКД Пензенской области.

В организации уточнили, что в целом на спецсчетах регионального оператора формируют фонд капремонта собственники помещений в 989 многоквартирных домах Пензенской области.