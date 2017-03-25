В Пензе чиновники во главе с мэром начали утро субботы с уборки на пустыре ЖКХ

Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин лично приняли участие в субботнике в микрорайоне Север утром 25 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

Среди тех, кто помогал привести в порядок пустырь за торговым центром «Домино», также были главы администраций районов города и руководители муниципальных предприятий.

Каждый из прибывших на место участников субботника получил перчатки и мусорный пакет, куда им предстояло собрать бумагу, пластик и сухие ветки.

Фото: Penza-gorod.ru

Судя по кадрам, опубликованным на сайте мэрии Пензы, представители власти трудились слаженно, помогая друг другу в деле наведения чистоты.

В результате участок, который находится в непосредственной близости от многоэтажных домов, заметно преобразился — он очищен не только от мусора, но и сухой травы, а также кустарника.

Фото: Penza-gorod.ru

Комментируя результаты работы, Виктор Кувайцев отметил, что в Пензе полным ходом идет месячник по благоустройству, а каждая пятница объявлена санитарной.

«В настоящее время практически все городские учреждения очистили свои территории. Пора приступать к уборке прилегающих и закрепленных. Кроме того, не должны оставаться без внимания и такие пустующие участки, как этот. Город нужно приводить в порядок», — подчеркнул он.