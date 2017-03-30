«Пензадормост» в связи с похолоданием перешел в дежурный режим ЖКХ

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» перешло в дежурный режим работы из-за понижения температуры воздуха. Об этом сообщил директор МУПа Вячеслав Голохвастов.

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«В связи с понижением температуры наружного воздуха предприятие находится в дежурном режиме — техника загружена реагентами, чтобы при необходимости оперативно отреагировать на погодные условия», — пояснил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, специалисты предприятия продолжают выполнять ямочный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью на улицах Строителей и Новоселов, а асфальтной крошкой — на Советской, Куйбышева, Калинина.

«Проводится уборка и вывоз смета на проспекте Строителей, улицах Октябрьской, Окружной», — добавили в администрации Пензы.