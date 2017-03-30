17:23:11 Четверг, 30 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

«Пензадормост» в связи с похолоданием перешел в дежурный режим

17:13 | 30.03.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» перешло в дежурный режим работы из-за понижения температуры воздуха. Об этом сообщил директор МУПа Вячеслав Голохвастов.

«Пензадормост» в связи с похолоданием перешел в дежурный режим

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В связи с понижением температуры наружного воздуха предприятие находится в дежурном режиме — техника загружена реагентами, чтобы при необходимости оперативно отреагировать на погодные условия», — пояснил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, специалисты предприятия продолжают выполнять ямочный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью на улицах Строителей и Новоселов, а асфальтной крошкой — на Советской, Куйбышева, Калинина.

«Проводится уборка и вывоз смета на проспекте Строителей, улицах Октябрьской, Окружной», — добавили в администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
В губернаторском доме Пензы начат ремонт полов Пензенские кондитеры приступили к обучению под руководством тренера SGS Academy
Пенза примет этап Кубка России по роллерспорту В Пензенской области выберут лучшую регистратуру
Печная заслонка была закрыта в доме в селе Камзолка, где погибли два человека — СКР Под Пензой предприниматель отработает 400 часов за погашение долга арестованными машинами
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама