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Мэр Пензы поручил подготовить к реализации освободившиеся земельные участки

18:36 | 04.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений, касающихся земельных участков, освободившихся в последнее время после сноса различных объектов и проведенной работы по изъятию самовольно занятых территорий.

Мэр Пензы поручил подготовить к реализации освободившиеся земельные участки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Земельные участки не должны пустовать. Необходимо провести градостроительный анализ, оперативно сформировать и с учетом целевого назначения предложить их к реализации для пополнения доходной части бюджета», — дал он поручение своим подчиненным в ходе объезда города во вторник, 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в маршрут попали улицы Володарского, Московская, Долгова, Сурская, Чаадаева, Дружбы, Нейтральная, Свободы, Тарханова, Зарубина, Измайлова, Антонова и некоторые другие.

«Кроме того, во время объезда было выявлено незаконное использование муниципальных участков неизвестными лицами», — пояснили в городской администрации, добавив, что Виктор Кувайцев потребовал разобраться в каждой ситуации.
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