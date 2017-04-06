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Мэр Пензы провел совещание на месте будущего сквера «Бессмертного полка»

19:41 | 06.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на земельных участках, освободившихся после сноса различных сооружений и изъятия самовольно занятых территорий, первым из которых стал будущий сквер «Бессмертного полка» на улице Карпинского.

Мэр Пензы провел совещание на месте будущего сквера «Бессмертного полка»

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе обсуждения вариантов благоустройства начальник управления культуры города Вера Фейгина предложила места установки стендов с фотографиями, на которых запечатлены участники Великой Отечественной войны, а также скамеек и урн.

В свою очередь Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что сначала необходимо привести территорию в порядок — убрать мусор и вырубить сухие кустарники.

«Потом займемся дорожками. Проезд машин на территорию будущего сквера нужно будет запретить, организовать только пешеходную зону», — сказал он, обращаясь к заместителю главы администрации Октябрьского района Тихону Панюхину.

Отдельное внимание мэр обратил на детскую площадку, предложив установить на ней новые игровые элементы.

«В результате получится хорошая зона отдыха для жителей микрорайона», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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